حماس ترد على تهديدات الكيان بتنفيذ اغتيالات للقادة السياسيين

فلسطين اليوم- غزة

اعتبر الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، أن تصريحات التهديد التي أطلقها قادة الاحتلال الصهيوني وكان آخرها تصريحات فلنائي وشالوم هي تهديدات لا تخيف حركة "حماس" أو الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو زهري في تصريحٍ له اليوم الأربعاء ، أن هذه التهديدات "دليل على أن التصعيد "الإسرائيلي" على غزة هو تصعيد ممنهج له أهداف سياسية ولا علاقة له بأي ذرائع أخرى".

وكان النائب الأول لرئيس حكومة الاحتلال سيلفان شالوم قال إنه "لن يكون هناك مناص من القيام بحملة واسعة النطاق بهدف إسقاط حكم حركة حماس في قطاع غزة" بزعم استمرار الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية على المغتصبات الصهيونية.

وطالب شالوم بتنفيذ اغتيالات للقادة السياسيين وليس مجرد قصف مواقع الأنفاق والمناطق المفتوحة.

أما المسؤول عن حماية الجبهة الداخلية في الكيان الصهيوني متان فيلنائي فأعرب عن اعتقاده أن اندلاع مواجهة جديدة بين الاحتلال وحركة حماس ليس إلا مسألة وقت.