فجرا..مستوطنون يقتحمون مضارب الرعاة وينصبون خياما داخلها في الأغوار

فلسطين اليوم-الأغوار

اقتحم مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، مضارب للرعاة في شمال الغور ونصبوا خياما داخلها.

وعزا رئيس المجلس القروي في منطقة وادي المالح عارف دراغمة ذلك الى مواصلة المستوطنين الضغط على رعاة المنطقة للرحيل عنها.

وقال ان عددا من المستوطنين اقتحموا المضارب فجرا ونصبوا خيامهم وسطها على بعد امتار قليلة من خيام الرعاة الذين يسكنون في المنطقة منذ عشرات السنين.

واشار الى ان المستوطنين الذين ينطلقون من مستوطنة'مسكيوت' القريبة من المضارب في منطقة عين الحلوة كانوا استولوا قبل اشهر على نحو 90 دونما من الارض في المنطقة.

وقال ان المستوطنين مازالوا موجودين في المنطقة، وانهم يقومون بالعربدة والرقص والغناء منذ ساعات الفجر.