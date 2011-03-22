جيش الاحتلال يزعم: اغتلنا خلية كانت تستعد لإطلاق صاروخ "جراد"

فلسطين اليوم – ترجمة خاصة

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال ان قواته قصفت موقعًا احتشد فيه مقاومين فلسطينيين في حي الزيتون، والذين قاموا بإطلاق صواريخ تجاه بلدات صهيونية.

ونقلت القناة العاشرة الصهيونية عن الناطق قوله: "الجيش الصهيوني تأكد من مقتل المقاومين الأربعة بعد قصفهم"، لافتًا إلى أنهم كانوا "يحاولون إطلاق صاروخ غراد لحظة القصف، حيث تدارك الجيش ذلك، كما زعم".

وقالت القناة إن "وحدة المراقبة بالجيش حددت مكان الخلية التي سبق وان أطلقت صاروخًا قبل قصفها بنحو ساعة"، حيث أشار الجيش إلى أنه قصف الخلية قبل أن تطلق صاروخها تجاه عسقلان".

وأكد الناطق أن جيش الاحتلال "لن يسكت ولن يصبر على إطلاق الصواريخ تجاه البلدات الصهيونية، مشيرا إلى أن كل عملية إطلاق سيرد علها بغارة أو قصف مدفعي".

ورفع جيش الاحتلال من درجة التأهب في أعقاب معلومات حول نية بعض فصائل المُقاومة شن هجمات وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.