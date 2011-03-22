نتنياهو يتجاهل مذبحة الشجاعية ويتوعد بزيادة ميزانية الأمن

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" خلال كلمة ألقاها من على منصة الكنيست الإسرائيلي، للرد على طلب تقدمت به المعارضة لبحث ما سمته المعارضة ( فشل حكومة نتنياهو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا)، إن الأموال التي سنكسبها من حقول الغاز التي اكتشفت أمام شواطئ "إسرائيل" سيتم إنفاقها على الأمن والتعليم-وذلك حسب ما نقلته عنه القناة الثانية في تلفزيون الإحتلال.

وخلال كلمته، تجاهل نتنياهو المجزرة التي راح ضحيتها عائلة كاملة في حي الشجاعية شرق غزة مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف نتنياهو، أن حكومته ستزيد ميزانية الأمن على ضوء الثورات الدائرة في العالم العربي، فالتصدع أصاب كل الدول المجاورة "لإسرائيل"، عدا "إسرائيل"، فنحن الدولة الوحيدة المحصنة على الرغم من كل الانتقادات لنا، ففي إسرائيل تعم الديمقراطية ولكن أعضاء الكنيست العرب يرتكبون خطأ، فنحن نرى ما يدور حولنا، فلا توجد أي دولة عربية واحدة تحفظ حقوق وحرية مواطنيها مثل ما تحفظه "دولة إسرائيل" اتجاه فلسطيني أراضي الـ 48.