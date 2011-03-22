التضامن الدولي: المحاكم "الإسرائيلية" تجدد الاعتقال الإداري لـ (11) أسيرا

فلسطين اليوم-رام الله

أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن المحاكم الإسرائيلية جددت خلال اليومين الماضيين الاعتقال الإداري بحق (11) أسيرا فلسطينيا لمدد مختلفة.

وذكر احمد البيتاوي الباحث في التضامن في بيان وصل "فلسطين اليوم" ، أن عشرة من بين هؤلاء الأسرى الذين تم تمديد اعتقالهم من مدينة الخليل، وهم: فواز فارس أبو ارميلة والذي تم تمديد اعتقاله لمدة (6 شهور) واسعد عباس عوايصة (6شهور) وفهد ماجد أبو صبيح (3شهور) وناصر محمود الزعارير من السموع (3شهور) ومحمد عبد الكريم غنام من قرية طرامة (6شهور).

وأضاف البيتاوي: كما تمديد اعتقال اشرف عثمان بدر (6شهور) ومحمد جاسر كامل حناتشة من قرية خرسا (3شهور) ووجيه حسين أبو حديد (6شهور) واكثم يوسف حليل من بيت أمر (6شهور) وهاشم علي أبو تركي (6شهور).

في حين تم تحويل الأسير عميد توفيق عمور إلى الاعتقال الإداري لمدة (4شهور) وهو من قرية رمانة قضاء جنين.

هذا ولا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل في سجونها أكثر من (220) أسيرا فلسطينيين اعتقالا إداريا تعسفيا، دون توجيه أي تهمه بحق هؤلاء الأسرى.