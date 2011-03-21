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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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قوات القذافي توزع أسلحة على مليون شخص

  • 06:34 - 21 مارس 2011
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قوات القذافي توزع أسلحة على مليون شخص

فلسطين اليوم- وكالات

نشرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، خبرا يفيد أن الحكومة الليبية بدأت في توزيع أسلحة على أكثر من مليون شخص، ونقلت عن مصادر في وزارة الدفاع الليبية قولها، إنها تتوقع أن تنتهي العملية خلال الساعات المقبلة، وأنه يجري تسليح أكثر من مليون رجل وامرأة.

يذكر أن ليبيا تواجه حربا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها الأوروبيين، على خلفية الانتهاكات، واستخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين الثوار، المطالبين بإسقاط نظام القذافي، منذ 17 فبراير الماضي.

 

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