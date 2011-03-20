ليفني: المجتمع الدولي يرفع الإعلام الفلسطينية و يوصد أبوابه بوجه "إسرائيل"

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

نقلت الإذاعة العبرية العامة اليوم الأحد عن رئيسة المعارضة الصهيونية "تسيبي ليفني" تحذيرها من مغبة استمرار حالة الجمود السياسي مع الفلسطينيين.

وقالت "ليفني " خلال حديث مع الإذاعة، إن الأبواب توصد في وجه إسرائيل مع مرور الوقت على الحلبة الدولية بينما ترفع أعلام فلسطينية بشكل أحادي الجانب.

كما اتهمت ليفني حكومة الاحتلال بعدم القيام بمبادرة تهدف إلى تحريك العملية السلمية الأمر الذي يخلق شعورا بعدم الثقة بها عالميا.