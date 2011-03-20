100 جريح بالرصاص والغاز المسيل للدموع في درعا جنوب سوريا

فلسطين اليوم-وكالات

أطلقت قوات الامن الاحد الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع ضد الاف المتظاهرين في درعا جنوب سوريا ما اسفر عن اصابة اكثر من مئة شخص بجروح، بحسب ما افاد مصدر حقوقي في المكان.

وقال المصدر: "ان قوات الامن اطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الذين فاق عددهم العشرة الاف شخص".

وتحولت درعا التي هي مسرح لتظاهرات منذ ثلاثة ايام متتالية "الى بركان"، وفق المصدر، خلال التظاهرة التي نظمت في قلب المدينة القديمة.

واضاف المصدر ان قوات الامن حظيت بمساعدة الشرطة المركزية وعناصر لا يرتدون الزي الموحد.

واستقبل مسجد العمري الذي تحول الى "مشفى ميداني" الجرحى، كما قال.

واسفرت التظاهرات التي اندلعت في مدن سورية الجمعة عن مقتل اربعة اشخاص وجرح المئات على ايدي قوات الامن السورية في مدينة درعا جنوب دمشق، وفق مصادر حقوقية، في حين اكد مصدر رسمي ان عناصر الامن تدخلت بعد ان ألحق "مندسون" "اضرارا بالممتلكات العامة والخاصة".