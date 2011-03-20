مولن: تمكنا من إقامة منطقة للحظر الجوي فوق ليبيا

فلسطين اليوم-وكالات

صرح رئيس الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاميركية الاميرال مايك مولن بأن قوات التحالف الدولي قد تمكنت فعلا من اقامة منطقة الحظر الجوي فوق ليبيا واوقفت الهجوم الذي شنته قوات القذافي على معقل الثوار في بنغازي.

وأوضح الاميرال مولن في سياق مقابلة تلفزيونية بعد ظهر اليوم ان هدف العملية العسكرية هو تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي بشكل يتيح حماية المدنيين الليبيين وتقديم المساعدات الانسانية لهم ولكنها لا تستهدف الاطاحة بنظام القذافي.

وأكد انه يتعين على القذافي ان يتخذ القرارات بشأن مستقبله ومستقبل نظامه.

واشار القائد الاميركي الى انه لم يبلَغ بأي تقارير عن وقوع اصابات في صفوف المدنيين بسبب هجمات قوات التحالف مضيفا انه ليست هناك اي مؤشرات على نية القذافي استخدام الاسلحة الكيماوية.

واضاف ان الولايات المتحدة تتابع ايضا الاحداث في البحرين ودول عربية اخرى ولكن الوضع في كل دولة يختلف عما يجري في الاخرى.