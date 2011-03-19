الأسير عباس السيد يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 13 على التوالي

فلسطين اليوم-جنين

منعت سلطات الاحتلال محامي لجنة الأسير الفلسطيني من زيارة الاسير عباس السيد الذي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الثالث عشر على التوالي وعزله الانفرادي في زنزانته.

وأفادت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين ان سلطات الاحتلال مددت عزل السيد الانفرادي لمدة 6 أشهر جديدة كعقاب له، بسبب تحديه للمحاكم العسكرية الظالمة ومطالبته بنقض حكمه وإنكاره لبتهم المنسوبه اليه لان الاعترافات التي انتزعت منه تحت التعذيب.

وذكرت ان الأسير السيد قرر مواصلة الاضراب حتى الاستجابه لمطالبه العادلة، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير السيد، الذي يقضي حكما بالسجن 35 مؤبدا و150 عاما.

ودعت منظمات حقوق الإنسان إلى ضرورة التحرك السريع والقيام بزيارة السيد في عزله والاطلاع على حالته الصحية التي لا احد يعلم عنها شيئا.