مصادر: الشيخ طلب موافقة "إسرائيل" على دخول عباس لغزة

فلسطين اليوم-رام الله

قالت صحيفة "الأيام" المحلية اليوم أن تحضيرات عملية قد بدأت للزيارة المرتقبة للرئيس محمود عباس إلى غزة غير أن هذه الزيارة لن تتم قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دائرة الشؤون المدنية الفلسطينية طلبت من الجانب الاسرائيلي مرور موكب الرئيس عباس عبر اسرائيل إلى معبر بيت حانون (إيرز سابقاً) إلى القطاع من أجل اللقاء مع الفصائل الفلسطينية هناك.

وأعطى الرئيس تعليماته لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بالقيام بإعداد الترتيبات الأمنية واللوجستية للتحضير لذهابه إلى قطاع غزة.

وقد جرت هذه الترتيبات رغم أن القيادة ما زالت تنتظر موافقة حركة (حماس) على مبادرة الرئيس عباس بالقدوم إلى غزة "ليس من أجل الحوار ولكن من أجل تشكيل حكومة شخصيات مستقلة تعد الترتيبات لانتخابات عامة فلسطينية في غضون 6 أشهر أو أقرب وقت ممكن متفق عليه".

ولكن الزيارة لن تتم قبل نهاية الأسبوع القادم.

تحضيرات عملية

غادر الرئيس عباس، أمس، إلى عمان في طريقه لزيارة كل من روسيا وهنغاريا.

وصرح نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس، بأنه في سبيل متابعة تنفيذ مبادرة الرئيس بشأن إنهاء الانقسام فقد تقرر ما يلي:-

1- كلف الرئيس عباس وفداً للتوجه إلى قطاع غزة لبحث الترتيبات الخاصة بذهاب سيادة الرئيس إلى قطاع غزة.

2- إجراء الاتصالات على مستوى القيادة الفلسطينية مع الأطراف العربية والإقليمية بشأن المبادرة.

3- تمت دعوة قيادات من حركة حماس في الضفة الغربية للقاء الرئيس تمهيداً لذهاب سيادته إلى قطاع غزة وتحقيق الأهداف المرجوة من مبادرته.