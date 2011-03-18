"إسرائيل" تنشئ نظاماً للإنذار المبكر من الزلازل

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت اليوم، الجمعة، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمر بإقامة نظام يستطيع تنبيه السكان من قرب حصول هزة أرضية فى "إسرائيل".

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو أعطى تعليماته فى اجتماع عقد مساء الخميس دعا إليه العديد من الوزراء وما يسموا بمسئولى الجبهة الداخلية بعد الكارثة التى ضربت اليابان.

وتضيف الصحيفة أن "إسرائيل" تملك قدرة تقنية على التنبؤ بحدوث هزات أرضية قبل ما بين خمس ثوان و34ثانية وهذا التأخير من الممكن أن يفيد فى تحذير السكان من خلال نداء وسائل الإعلام والرسائل القصيرة.