مسؤول لـ"فلسطين اليوم": قرعة الوحدات السكنية بداية الشهر القادم

فلسطين اليوم_غزة (خاص)

في وقت سابق، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية بغزة، عن مشاريع إسكانية جديدة لسد العجز الكبير في الوحدات الإسكانية لقطاع غزة.

وللوقوف على آخر المستجدات في المشروع، أوضح المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الإسكان بغزة في حديث لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية " أنه تم الانتهاء من مرحلة إدخال البيانات للأشخاص المتقدمة لامتلاك الوحدات السكنية على الحاسوب.

وأضاف المهندس سرحان، أن إجراء القرعة لتوزيع الوحدات السكنية ستكون نهاية الشهر الحالي أو في بداية الشهر القادم، ليتم بعد ذلك تدقيق الوثائق، ومن بعد 3 أشهر تقريباً سيتم تسليم المواطنين الوحدات السكنية وتثبيت العقود وتسجيل بسلطة الأراضي.

وقد أوضح المهندس سرحان، أنه بسبب الحصار وعدم دخول مواد البناء من المعابر بشكل كامل للحكومة واقتصارها فقط على مشاريع خاصة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، فلم يكن هناك إمكانية بناء المشاريع المخطط لها بشكل كامل مثل المدارس والمستشفيات والمستوصفات الصغيرة، ولكن هذا يعطي فرصة للمانحين والمستثمرين لإنشاء المشاريع.

يّذكر، أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة، خلفت الآلاف من البيوت المهدمة والتي قصفتها ودمرتها آليات الاحتلال الصهيوني، الأمر الذي أدى إلى تشريد الآلاف من المواطنين، ودمار في المباني والطرق والبنى التحتية ".

وقد جَهزت الوزارة عدد من المخططات لمشاريع إسكانية في محافظات قطاع غزة، وطرحت عدد من الأراضي لشرائها من قبل المواطنين، وقد استقبلت طلبات عدة لتخصيص قطع أراضي لجمعيات الإسكان في شمال وجنوب قطاع غزة.