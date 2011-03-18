عباس يصدر تعليماته للشيخ لإجراء الترتيبات اللازمة لزيارته إلى غزة

فلسطين اليوم: رام الله

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، تعليماته لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بالقيام بإعداد الترتيبات الأمنية واللوجستية للتحضير لذهابه إلى قطاع غزة.

وكان قد أعلن خلال كلمته في افتتاح أعمال المجلس المركزي، يوم الأربعاء الماضي، عن استعداده للذهاب إلى قطاع غزة لإنهاء الانقسام، داعيا رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية لإجراء ترتيبات زيارته إلى القطاع واستقباله في معبر بيت حانون بالتنسيق مع فصائل العمل الوطني والفعاليات الشعبية، خلال الأيام القليلة القادمة.

وبينَّ أن ذهابه للقطاع لن يكون للحوار بل من أجل الاتفاق على تشكيل حكومة تكون من أولويات مهامها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.