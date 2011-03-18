الحكومة الليبية تقول إنها ستتعامل بايجابية مع قرار مجلس الأمن

فلسطين اليوم: وكالات

قالت الحكومة الليبية في وقت مبكر اليوم الجمعة إنها ستتعامل "بايجابية" مع القرار الذي أصدره مجلس الأمن التابع للامم المتحدة والذي يجيز فرض منطقة لحظر الطيران فوق ليبيا.

وقال خالد كعيم الامين العام المساعد لوزارة الخارجية الليبية في مؤتمر صحفي ان ليبيا ترحب بما ورد في القرار بخصوص حماية المدنيين والحفاظ على "الوحدة الترابية لليبيا".

وأضاف قائلا "سوف نتعامل مع هذا القرار بشكل ايجابي وسنركز آليتنا هذه من خلال حمايتنا للمدنيين في كل مكان في البلاد."

لكن كعيم قال ان التحدي الحقيقي امام المجتمع الدولي هو "أن نتأكد تماما أن الانفصاليين والمتمردين لن يحصلوا على دعم" في اشارة الي المعارضين المسلحين الذين يسعون لانهاء حكم الزعيم الليبي معمر القذافي.

وقال انه اذا قامت أي دول بتزويد المعارضين بالسلاح فانها بذلك " ستدفع الليبيين لقتال بعضهم."

وقال كعيم ان ليبيا أبلغت الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بموقفها قبل صدور القرار و"نحن جاهزون فورا لتطبيق هذا ولكننا نحتاج لنتكلم الي طرف محدد حتى نتفق على تطبيق هذا القرار لان هناك الكثير من التفاصيل التقنية واللوجستية الخاصة بتنفيذ قرار كهذا."

وقبل ساعات من صدور قرار مجلس الامن قال القذافي ان قواته المسلحة قادمة الى معقل المعارضين له في بنغازي وانها لن تظهر اي رحمة بالمقاتلين الذين يقاومونها.

وقال لسكان بنغازي في خطاب اذاعي ان الجنود سيفتشون كل بيت في المدينة وان المدنيين العزل لن يكون لديهم سبب للخوف.

وأضاف "خلاص حسم الامر.. جايين . اطلعوا انتم من الداخل. جهزوا نفسكم من الليلة.. لا رحمة ولا شفقة معهم."

وجرى بث الخطاب عبر الاذاعة والتلفزيون بعد قليل من بيان لوزارة الدفاع حذر من أن أي تدخل عسكري سيؤدي الى هجمات مضادة ويعرض حركة الملاحة البحرية والجوية في حوض البحر المتوسط للخطر.

وفي خطابه أدان القذافي المعارضين وقال "لا شفقة ولا رحمة معهم."