مركز الأسرى للدراسات يحذر من تسابق القيادات الإسرائيلية للنيل من الأسرى

فلسطين اليوم: غزة

أكد مركز الأسرى للدراسات أن قيادات الاحتلال وبشكل منهجي تطالب بالمزيد من التضييق على الأسرى في السجون، وأضاف المركز أن تصريحات "شاؤول موفاز" رئيس لجنة الخارجية والأمن الإسرائيلية أثناء زيارة قام بها مؤخراً لمعتقل عوفر بالقرب من مدينة رام الله تؤكد على نوايا حكومة الاحتلال بتشديد الإجراءات التعسفية بحقهم.

وأشار الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن تصريحات " موفاز " ليست الأولى من نوعها وإنما سبقه وزير الخارجية الإسرائيلي أفيقدور ليبرمان والذى دعا لإلقاء الأسرى الفلسطينيين والعرب في البحر الميت للتخلص منهم وعقابهم ، وأضاف حمدونة أن الوزير سلفان شالوم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضاً دعا إلى إعادة النظر بتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين خلال عمليات للمقاومة .

وحذر الأسير المحرر حمدونة من سياسة التضييق على الأسرى وفق مشروع النائب الليكودى دانى دانون ، وكذلك من سياسة التحريض الذى يقوم بها وزير الأمن الداخلى يتسحاق أهرنوفيتش والذى صور خلالها الأسرى مجموعة من " الارهابيين والقتلة والمخربين وأن أياديهم ملطخة بالدماء وغير شرعيين " .

وطالب الأسير المحرر حمدونة المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام لمتابعة هذه الوتيرة من سباق التصعيد بحق الأسرى لما لها من خطورة على صعيد الممارسة والتنكيل بحقهم ، وأكد أن الأسرى هم تاج فوق رأس الشعب العربي والفلسطيني وأنهم طلاب حرية وسيادة واستقلال.