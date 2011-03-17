الجامعة العربية ترحب بمبادرة عباس لإنهاء الانقسام الفلسطيني

فلسطين اليوم-وكالات

رحبت الجامعة العربية الخميس في القاهرة بمبادرة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لانهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".

وقال احمد بن حلي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الخميس: "اننا نرحب بمبادرة الأخ الرئيس محمود عباس من أجل انهاء الانقسام" مضيفا ان المبادرة "جاءت في التوقيت المناسب".

واوضح ان هذه الخطوة "تشكل استجابة للرأي العام الفلسطيني المطالب بتحقيق المصالحة".

وقال ان: "تمتين الجبهة الفلسطينية الداخلية وتوحيد الصفوف مطلب عربي، وهم يسعدون عندما يجدون القيادة الفلسطينية تستجيب بهذا الشكل للجماهير، في ظل الحراك الذي تشهده المنطقة التي تطالب شعوبها بالإصلاح، والتغيير وتحقيق الديمقراطية".