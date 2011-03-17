سفارة الكيان في القاهرة تبحث عن ضابط يجيد العربية لمتابعة الصحف المصرية

فلسطين اليوم – القاهرة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن أن سفارة الكيان بالقاهرة تبحث عن ضابط صهيونى يجيد اللغة العربية واللهجة المصرية، تحديداً، ليتولى مهمة متابعة وفحص الصحافة المصرية يومياً، ورفع تقرير يومي عن كل ما تنشره الصحف المصرية المحلية إلى وزارة خارجية العدو، ويتواصل مع كبار الإعلاميين المصريين، ويوضح وجهة النظر الصهيونية في مستقبل اتفاقية السلام.

وقالت مصادر بوزارة خارجية الاحتلال لـ«يديعوت أحرونوت» إن «السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تعمل بلا عيون أو آذان منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من سقوط مبارك، ونجاح الثورة المصرية، فإن منصب ضابط الصحافة ومسؤول الاتصال بالسفارة لا يزال شاغراً منذ أكثر من عام، وبات من الضروري تعيين شخصية إسرائيلية لتشغله في أسرع وقت».