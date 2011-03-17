خلال زيارة له للكيان.. رئيس الوزراء الأوكراني يرفض التعليق على اختطاف المهندس أبو السيسي

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

رفض رئيس الوزراء الأوكراني "نيكولاي أزارووف" الذي يزور كيان العدو حاليا التعليق على عملية اختطاف المهندس الفلسطيني "ضرار أبو سيسي" من مطار "كييف" قبل نحو شهر.

وقال "أزارووف" ردا على أسئلة الصحفيين "ليس لدينا معلومات محددة حول هذه القضية, وهذا الأمر يتم فحصه من قبل العناصر المعنية في جهاز الأمن العام, ولن نرد حتى تتضح الأمور, وأنا لا أريد أن أتخيل أن هناك من يستطيع السماح لنفسه بأن تقوم بأعمال كهذه على أراضي دولة صديقة".

ويشار إلى أن رئيس الوزراء الأوكراني يتبنى الخط السياسي المقرب من روسيا, وكان من أكبر الداعمين لإلغاء التأشيرة بين إسرائيل وأوكرانيا.

وقال أزارووف لدى استقباله في الكيان الصهيوني "إن العلاقة بين تل أبيب وكييف ممتازة جدا, وإن إلغاء التأشيرة بين البلدين يعبر عن التقارب الكبير ليس بين السياسيين وحسب بل بين الشعبين أيضا, ولا ننسى أن أكثر من نصف مليون إسرائيلي من أصول أوكرانية ويحملون هويات أوكرانية", على حد قوله.