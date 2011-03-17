سلطات الاحتلال تخطر 6 عائلات بدوية في القدس بإخلاء منازلها تمهيدا لهدمها

فلسطين اليوم _ القدس

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ست عائلات بدوية من عشيرة 'الصرايعة' في وادي أبو هندي شمال شرق القدس المحتلة وتقع بالقرب منها مستوطنة 'كيدار' بإخلاء منازلها تمهيدا لهدمها بحجة التواجد غير 'القانوني والمشروع' في المنطقة.

وقال حاتم عبد القادر مسؤول لجنة القدس بمكتب التعبئة والتنظيم وعضو المجلس الثوري بحركة فتح: "بهذه الإخطارات يصل عدد العائلات التي تسلمت إخطارات الإخلاء والهدم من أبناء هذه العشيرة إلى خمس عشرة".

وأوضح أن قرارات الهدم الجديدة تأتي على الأرض التي قررت سلطات الاحتلال مصادرتها وتبلغ مساحتها 450 دونما وهي أراض تابعة لبلدة أبو ديس، وذلك من أجل استكمال بناء جدار الضم والتوسع العنصري حول القدس.

ومن الجدير ذكره أن عرب 'الصرايعة' يتعرضون لحملة منظمة لتهجيرهم من الأراضي التي سكنوا فيها منذ عشرات السنين.