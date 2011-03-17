مؤسس ويكيليكس يخاف من "إسرائيل" ويُخفي فضائحها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أوضح "جوليان أسانج" مؤسس موقع "ويكيليكس" الأسباب التي دفعته لتأخير عرض الوثائق المتعلقة بـ"إسرائيل" في الدفعة الأولى من نشر الوثائق.

وأشار أسانج خلال لقاء مع إحدى وسائل الإعلام المحلية الفرنسية إلى أن الخوف من النفوذ اليهودي داخل الولايات المتحدة هو السبب الرئيس الذي دفعه لتجنب الحديث عن "إسرائيل" في المرحلة الأولى.

وقال "بدأنا في البداية بنشر وثائق تتعلق بدول أخرى, وعندما انطلاقنا واصلنا نشر الكثير من الوثائق التي بحوزتنا ولا يستطيع أحد الآن أن يغير وجهتنا, ولو نشرنا في البداية معلومات حساسة منذ البداية لاضطررنا لحرف مسارنا"..

وتابع أسنانج بقوله "إن اليهود يمتلكون قوة كبيرة في الولايات المتحدة, خصوصا في المنطقة الشرقية حيث يحتفظ الكثير من اليهود بهويتهم "الإسرائيلية" وهم أصحاب نفوذ".

ورد أسانج على سؤال لأحد الصحفيين عندما سأله "هل تخيفك "إسرائيل"؟", فقال "إن ما يخيفني أكثر هم التعاون بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" خصوصا أن لهم مصالح مشتركة في الشرق الأوسط".

وشدد أسانج على أن نفوذ اليهود لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط ويرى أنهم يسيطرون على وسائل الإعلام البريطانية.