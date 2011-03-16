فتاة الفيس بوك الصهيونية والأسير معصوب العينين

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

قررت المحكمة الصهيونية في بئر السبع التخفيف من حكم الأسير الفلسطيني الذي لم تذكر صحيفة معاريف اسمه.

ولكن وحسب صحيفة معاريف الصهيونية فهو الأسير البالغ من العمر (45 عاماً) من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة، والذي نشرت المجندة الصهيونية "عيدن ابرجيل" صورتها وهي تجلس بجانبه وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين على صفحة الفيس بوك في أغسطس الماضي.

ووفقاً لمعاريف فبسبب الحالة النفسية التي مر بها الأسير بسبب نشر صور مهينه له علي الفيس بوك قررت المحكمة تخفيف حكمه حيث حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بعد أن وجهت له تهم بمحاولة قتل صهاينة.