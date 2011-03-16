نجل القذافى يهدد: كل شىء سينتهى خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم- وكالات

قال سيف الإسلام القذافى، نجل العقيد الليبى معمر القذافى، إن العمليات العسكرية انتهت وكل شىء سينتهى خلال 48 ساعة لأن القوات الليبية تشارف على الدخول إلى مدينة بنغازى التى تعتبر معقل الثوار.

وأكد القذافى الابن، خلال مقابلة خاصة أجراها تليفزيون "يورو نيوز" معه فى طرابلس، أن أياً يكن قرار الأمم المتحدة بفرض حظر جوى على ليبيا من عدمه فسيكون متأخراً جداً.

وأضاف سيف الإسلام "لقد غادر مقاتلو القذافى، فعند الحدود هناك حشود ترغب فى العودة إلى مصر، ونحن وجيشنا والشعب ندعو لترك ممر آمن للخونة والميليشيات، وأولئك الذين اتصلوا بأمريكا وبريطانيا وفرنسا والذين طالبوا بعودة القوات البريطانية والأمريكية يغادرون مع عائلاتهم إلى مصر".

وتابع "لا نريد أن نقتل، لا نريد أن ننتقم لكن أنتم أيها الخونة والمرتزقة لقد ارتكبتم جرائم ضد الشعب الليبى، غادروا واذهبوا بسلام إلى مصر".

وقال إنه على الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى أن يعيد إلى ليبيا المال الذى أخذه منها لتمويل حملته الانتخابية، واستطرد "لقد مولنا الحملة ولدينا كل التفاصيل ونحن مستعدون لكشف كل شىء، أول ما نريد من هذا المهرج أن يفعله هو إعادة المال إلى الشعب الليبى، فقد حصل على المساعدة ولكنه خيب آمالنا، ولدينا كل التفاصيل والوثائق المصرفية بشأن عمليات تحويل الأموال وسنكشف عن كل شىء قريباً".