القذافي: سأتحالف مع «القاعدة» إذا هوجمت

فلسطين اليوم-وكالات

وصف العقيد الليبي معمر القذافي الاضطرابات التي تشهدها بلاده حاليا بـ«الحدث الصغير» الذي سينتهي قريبا, مهددا بـ«التحالف» مع «القاعدة» في حال تعرض لهجوم عسكري.

وأكد القذافي في مقابلة بثتها محطة «إن تي في» الألمانية أنه سيتم «تدمير العصابات المسلحة التابعة لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن» في شرق البلاد.

ولكنه هدد الغرب بالتحالف مع «القاعدة» في حال تم تنفيذ هجوم عسكري ضد ليبيا كما حدث في العراق.

إلى ذلك، فشلت فرنسا أمس في إقناع شركائها في مجموعة الثماني بدعم مسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفرض حظر جوي على ليبيا في انتكاسة لفرص التحرك سريعا لوقف تقدم قوات القذافي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.