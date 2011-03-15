المدلل : على الشباب الفلسطيني توحيد مساراته لمواجهة الاحتلال

فلسطين اليوم _ غزة

أكد أبو طارق المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي على أهمية الشباب في تغيير المسارات السياسية في الدول , خاصة بعد الثورات التي أحدثتها الشعوب العربية في الآونة الأخيرة .

جاء ذلك، خلال ندورة نظمتها الرابطة الإسلامية في في مسجد قطب في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحضور عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي، ولفيف من الشباب والمواطنين.

ونوه القيادي المدلل، إلى أن الشباب العربي ينقسم إلى ثلاث فئات شباب "خلاعة" وشباب "تطرف" وثالث "وسط", مشدداً على ضرورة ابتعاد الشباب الفلسطيني عن هذه الانحرافات والتزامه باتجاه الشباب الثالث وهو الشاب الوسطي صاحب المبدأ والفكرة الوسطية .

واعتبر المدلل أن المهمة الموجهة للشاب الفلسطيني هي الجهاد ضد الاحتلال , والعمل على دفع الشعب الفلسطيني بشكل خاص الأمة العربية بشكل عام نحو التقدم ومواجهة كافة المؤامرت التي تحاك ضدهم من قبل الغرب.

ودعا المدلل في حديثه الشباب للتشبث بالوحدة الوطنية مؤكدا أن البندقية ما وجدت إلا لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني محذرا من انحراف لبندقية عن مسارها الصحيح .

وبين القيادي المدلل، أن الشباب هم راية الوحدة، ويستطيعون إيقاف انهيار القضية الفلسطينية وتراجعها، وأن يتقدموا بقوة لإنهاء حالة الانقسام، فهم يمتلكون الإرادة حيث أن حرب الشباب مع الطواغيت هي حرب الإرادات، والله سيقف معهم.