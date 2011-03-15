لليوم الرابع على التوالي حظر التجوال على قرية عورتا وتجريف لأراضي المواطنين

فلسطين اليوم _ نابلس

ذكرت مصادر من قرية عورتا جنوب شرق نابلس، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجرف في هذا الوقت أراض بالجهة الشرقية الشمالية من القرية.

وأوضحت المصادر أن جرافات وآليات حضرت إلى تلك المنطقة منذ اليوم الأول بعد مقتل 5 مستوطنين من مستوطنة 'ايتمار' المقامة على أراض أهالي القرية ، وباشرت بتجريف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والحبوب، كما وضعت منزلين من المنازل المتنقلة.

وتتعرض عورتا إلى عقاب جماعي حيث ذكرت مصادر من بلدية عورتا قبل قليل، أن قوات الاحتلال تفرض منذ ساعات الصباح الباكر حظر منع التجول لليوم الرابع على التوالي.

وأضافت المصادر أن عمليات تخريب وتحطيم واسعة قامت بها قوات الاحتلال أثناء مداهمة وتفتيش منازل القرية، إضافةً إلى الاعتداءات بالضرب المبرح على العديد من المواطنين.

من جهة أخرى، ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أغلقت مفرق قرية جيت على الطريق الواصل بين نابلس وقلقيلية، وتمنع السيارات الفلسطينية من السير فيها.