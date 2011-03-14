خلال ثلاث أيام...الاحتلال أعتقل 100 فلسطيني من بلدة عورتا

فلسطين اليوم: نابلس

أفادت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت مواطنا وأبنائه الأربعة بعد اقتحام منزلهم ظهر اليوم الاثنين 14/3/2011، وذلك في إطار الحملة المتواصلة على قرية عورتا جنوب نابلس منذ ثلاثة أيام.

وأشار احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي إلى قوات الاحتلال اقتحمت ظهر اليوم منزل المواطن رزق سعيد شراب (50) عاما واعتقلته وأولاده الأربعة: جهاد (27) عاما، نهاد (22) عاما، مراد (20) عاما، ماهر (17) عاما.

كما اقتحم جنود الاحتلال منزل المعتقل لديها سامر شراب وقامت بتفتيشه بشكل همجي واعتدت على ذوي الأسير.

وأكد البيتاوي ان قوات الاحتلال لا تزال تفرض طوقا على قرية عورتا وتمنع المواطنين من الدخول والخروج إليها، كما لا تزال حتى الساعة تقتحم منازل المواطنين، بالرغم من ورود بعض الأخبار التي تُفيد بتورط عامل بناء آسيوي في قتل خمسة من مستوطنين من ايتمار.

وذكر البيتاوي ان عدد المعتقلين من أبناء القرية قد وصل إلى ما يقارب الـ (100) معتقلا، وان عائلات بكاملها قد تم اعتقالها ويتم التحقيق معهم إما ميدانيا أو بعد نقلهم إلى مركز توقيف حوارة ومركز تحقيق بتاح تكفا.

ولفت البيتاوي إلى ان الأوضاع الصحية والحياتية في القرية في غاية الصعوبة في ظل الحصار المفروض على القرية وعمليات التنكيل والاعتقال واقتحام المنازل التي تتم من بيت إلى آخر.