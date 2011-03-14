بالفيديو .. الزمر: العادلى جاسوس لإسرائيل.

فلسطين اليوم- وكالات

اتهم عبود الزمر أشهر مسجون سياسى فى مصر بعد الإفراج عنه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والمحبوس حاليا فى قضايا فساد بأنه كان يبلغ إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بكل كبيرة وصغيرة فى مصر وذلك فى تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم" مساء الأحد.

وقال الزمر: إن العادلى لم يكن يعذب فقط مساجين مصريين ولكنه كان يعذب مساجين أجانب لحساب دول أخرى وكان يُبلغ نتائج التحقيقات معهم للدولة اليهودية والمسئولين فى البيت الأبيض.

وأعرب الزمر عن سعادته بالثورة التى حررته من أيدى ضباط أمن الدولة، الذين كانوا يؤكدون له أنه لن يخرج من محبسه إلا بالدفن فى مدافن الصدقة ولن يسلموا جثته لأهله.