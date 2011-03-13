مسؤول صهيوني يستبعد أن تكون عملية ايتمار فلسطينية

فلسطين اليوم – وكالات

استبعد مسئول في جيش الاحتلال الصهيوني أن يكون لحركة حماس أو أي تنظيمات فلسطينية معروفة أي علاقة بعملية مستوطنة "ايتمار" التي أسفرت عن مقتل خمسة مستوطنين يوم أمس قرب نابلس .

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن ذلك المسئول قوله "أن هناك احتمالات كبيرة بان يتكون خلية محلية نفذت الهجوم بدافع الانتقام" منوهاً إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا العملية فيما يحقق الجيش عن تمكن منفذي العملية من التجول عدة ساعات في المستوطنة قبل تنفيذ العملية ويحقق أيضا في سبب تعطل أجهزة الإنذار الالكترونية للأسلاك المحيطة بالمستوطنة.

وقالت المصادر إن إنذارات عامة وصلت إلى أجهزة الاستخبارات الصهيونية حول احتمال تنفيذ هجوم دون تحديد طبيعته ومكانه، فيما ثمنت تلك المصادر التعاون الذي تبديه أجهزة الأمن الفلسطينية في الوصول إلى منفذي الهجوم.