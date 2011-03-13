1000 وحدة استيطانية في الضفة مقابل كل مستوطن يقتل

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

دعا وزير الداخلية الصهيوني، إيلي يشاي، الحكومة إلى الشروع بتنفيذ مخطّط بناء خمسة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلّة، بواقع ألف وحدة مقابل كل قتيل من المستوطنين الخمسة الذين لقوا مصرعهم في حادثة "ايتمار"، والتي يُتهم فلسطينيون بتنفيذها.

وشدّد يشاي على ضرورة تكثيف مخطّطات البناء والتوسع الاستيطاني في الضفة، في ظل "التحريض ضد "الإسرائيليين" والدعوات الفلسطينية لقتلهم"، على حد تعبيره، وأضاف "الفلسطينيون لا يرغبون في السلام، ونحن نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعام في الوقت الذي تحرض السلطة الفلسطينية على القتل"، كما قال.

وكانت أعلنت مصادر إعلامية عبرية، صباح السبت (12/3)، عن مقتل خمسة مستوطنين يهود من مغتصبة "ايتمار" بالقرب من محافظة نابلس، فيما تمحورت المزاعم والاتهامات الصهيونية، التي وجهت سريعاً، حول وقوف فلسطينيين وراء هذا الحادث، على الرغم من عدم اعتقال أي من منفذيها.