مركز شؤون المرأة يبدأ مشروع نسوي في منطقة شمال وجنوب مدينة غزة"

فلسطين اليوم: غزة

بدأ مركز شؤون المرأة في غزة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "تعزيز قدرات المؤسسات النسوية في منطقة شمال وجنوب مدينة غزة"، بتمويل من مؤسسة "كفينا تل كفينا" السويدية"، والذي يتضمن تحديد احتياجات المؤسسات النسوية القاعدية في جنوب غزة.

وقالت شيرين ربيع، منسقة التدريب في مركز شؤون المرأة، أن المركز قام بعمل مسح ميداني للمؤسسات النسوية القاعدية في منطقة شمال وجنوب مدينة غزة، من قبل معهد تامي للتدريب والاستشارات، واشتمل المسح على (7) مؤسسة، وتضمن المسح ثلاث مراحل هي الإعداد والتجهيز والمسح الميداني والتحقق من البيانات، وأخيراً تحليل البيانات وإصدار التقرير النهائي، وذلك باستخدام استمارة "بونات"، وهي أداة تم تطويرها لتقييم احتياجات مؤسسات المجتمع المدني لبناء القدرات بطريقة شفافة ومنتظمة ومنهجية.

وأوضحت ربيع، بأن المشروع يتكون من أربعة مراحل، هي المسح الميداني لتحديد الاحتياجات التطويرية للمؤسسات النسوية، ومن ثم عرض نتائج المسح ليتم اختيار ثلاث مؤسسات للعمل معها وفقا لمعايير التقييم الخاصة من أصل (7) مؤسسة، وبعد ذلك عقد تدريب عام للمؤسسات الثلاث التي سيتم اختيارها، ومن ثم عقد تدريب متخصص لكل مؤسسة على حدة وفقا لاحتياجاتها.

وأشارت إلى أن أهم المعايير اللازمة لتكون المؤسسة خياراً قوياً للمشروع هو أن تكون المؤسسة نسوية بحتة، وتتقاطع أهدافها مع أهداف مركز شؤون المرأة، وتتمتع بصورة جيدة في المجتمع، ولديها ولدى كادرها الوظيفي الحد الأدنى من المهارات والقدرات اللازمة للتطوير والصقل.

والجدير ذكره أن المؤسسات التي وسبق أن وقع عليها الاختيار خلال تنفيذ المشروع في منطقة شرق غزة، ووسط القطاع، وشمال القطاع، وجنوب القطاع في السنوات السابقة، تمكنت بالفعل من تطوير نظامها المالي وهياكلها الإدارية، كما تمكنت مؤسسات أخرى من الحصول على تمويل وتجنيد الأموال بالطرق الصحيحة وبما يخدم أهداف المؤسسة ورؤيتها، وتوجهاتها المستقبلية.