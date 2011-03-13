حكومة غزة: محاولة الزج بالقطاع بعملية "إيتمار" محاولة لتبرير عمل عدواني

فلسطين اليوم-غزة

حذرت حكومة غزة الاحتلال "الإسرائيلي" من تصدير أزماته الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني وقطاع غزة أو في الابتزاز السياسي المرفوض.حسبما قال طاهر النونو المتحدث باسمها

وأكدت حكومة غزة أنها "تتابع عن كثب التصعيد "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني ومحاولة الزج وإقحام قطاع غزة في حادث القتل الذي جرى في مستوطنة ايتمار في محاولة لتبرير عمل عدواني ضد القطاع".

وأضافت "في الوقت الذي نفت فيه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس علاقتها بعملية ايتمار فإننا لا نستبعد أن تكون خلفية جنائية وراء الحادث".