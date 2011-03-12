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ليبرمان يشتكي السلطة في الأمم المتحدة بعد عملية ايتامار

  • 21:34 - 12 مارس 2011
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ليبرمان يشتكي السلطة في الأمم المتحدة بعد عملية ايتامار

ترجمة فلسطين اليوم

أعطى وزير الخارجية الصهيوني افيغدور ليبرمان تعليماته لوفد لمندوب الكيان في الأمم المتحدة لتقديم شكوى شديدة اللهجة لامين عام الأمم المتحدة بان كي مون حول عملية ايتمار.

و نقل موقع المستوطنين الصهيوني عن ليبرمان قوله أن عدم إصدار السلطة الفلسطينية بيان يشجب العملية يدل على الطابع الحقيقي لتلك السلطة، ولكن "إسرائيل" تنتظر لتسمع شجب كل دول العالم التي تشجب أي كرفان في مستوطنة، ولكن لحتى اليوم لم نسمع إدانات من أي دولة سوي واشنطن،حسب قوله

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