مبارك طلب فتوى بتصدير الغاز لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم- وكالات

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق إنه تعرض لضغوط من نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لإصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر والكيان الصهيوني وأمريكا، وفتوى حول إجازة تصدير الغاز للكيان أثناء توليه منصب مفتي الديار المصرية.

وقال الشيخ واصل لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" المصرية مساء أول أمس، "تعرضت لضغوط لإصدار فتوى بإجازة تصدير الغاز لـ"إسرائيل"، وذلك قبل أن يقيله النظام من منصبه بعدها بفترة وجيزة في سابقة نادرة الحدوث بمصر، لرفضه إصدار مثل هذه الفتوى.

وفي حواره قال واصل "إن مؤسسة الرئاسة طلبت مني إصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل وأمريكا من حيث رؤية الشريعة الإسلامية أثناء وجودي بمنصب مفتي الديار المصرية.

وأضاف واصل: "كما تعرضت لضغوط لإصدار فتوى أخرى تجيز تصدير الغاز لإسرائيل، لكني رفضت رفضا قاطعا".

وشدد واصل على أن "مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية" وعدم التعاون معها في أي مجال واجب شرعي نتيجة للجرائم التى يرتكبونها ضد إخواننا في فلسطين".