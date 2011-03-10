توقعات بالإفراج عن الشيخ بسام السعدي خلال الساعات القادمة

توقعات بالإفراج عن الشيخ بسام السعدي من سجون الاحتلال خلال الساعات القادمة

فلسطين اليوم- جنين

من المتوقع أن يتم الإفراج عن الشيخ بسام السعدي أحد أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة من سجون الاحتلال الصهيوني خلال الساعات القادمة.

وأفاد مراسلنا في مدينة جنين، أن حشداً من المواطنين يتوافدون استعداداً لاستقباله.

يُشار إلى أن الشيخ السعدي من سكان مدينة جنين كان قد أعتقل بتاريخ 01/10/2003 وقد حكم عليه بالسجن لمدة ستة سنوات قضاها كاملة في عدة سجون إلا أن الاحتلال الصهيوني لم يفرج عنه بعد انقضاء مدة المحكومية " الستة سنوات " وقام تحويل ملفه للإداري و حتى تاريخه لم يفرج عنه، وقد تعرض للاعتقال لأكثر من مرة .

وقد رفضت مخابرات العدو الإفراج عنه وأبقته على ذمة الاعتقال الإداري الذي مدد بحقه للمرة التاسعة، في إجراء عنصري يعبر عن خشية أجهزة أمن العدو من قدرة الشيخ القائد على التأثير في الجماهير.

وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد مددَت اعتقال الشيخ السعدي "إدارياً" للمرة التاسعة على التوالي.