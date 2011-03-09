مسئول ليبي يصل القاهرة في زيارة مفاجئة

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن مسئولون بمطار القاهرة الدولي أن الطائرة الليبية التي هبطت في المطار الأربعاء تقل اللواء عمر عبد الرحمن الزاوي مسئول التجهيز والإمداد.

وأكد المسئولون أن طائرة خاصة أقلت اللواء عبد الرحمن الزاوي الذي يشغل منصب مدير الإمداد والتموين في الجيش الليبي حطت في مطار القاهرة حيث كان باستقباله عدد من الدبلوماسيين الليبيين.

وأضاف المسئولون إن الطائرة حطت بالقرب من صالة مخصصة لاستقبال كبار المسئولين ولم يسمح للصحفيين بالاقتراب منها أثناء خروج المسئول الليبي.

ومن جهة أخرى ، قال مراسل قناة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء المصري الدكتور عصام شرف انهى بشكل مفاجئ اجتماع للحكومة الجديدة ، وتوجه بصحبة 11 من الوزراء الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف المراسل أن ذهاب شرف إلى المجلس العسكري قد يرتبط بوصول الوفد الليبي .

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسئول بالسفارة الليبية ، لم تسمه ، ان اللواء الزاوي يحمل رسالة من العقيد الليبي معمر القذافي للمسئولين المصريين.

ومن جانبها ، ذكرت بوابة "الأهرام" الالكترونية أن الدكتور عصام شرف غادر مقر مجلس الوزراء ومعه 11 وزيرا من حكومته الجديدة، متوجهين إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوزراة الدفاع لعقد اجتماع طارىء، يتناول سبل حل بعض القضايا المهمة، فى مقدمتها وسائل وأد الفتنة الطائفية واحتواء تداعيات حادث أطفيح وكنيسة الشهيدين.

وكان مسئول بوزارة الخارجية اليونانية اعلن أن طائرة ليبية عبرت الأجواء اليونانية اليوم في طريقها لمصر ، مشيرا الى انه لا توجد معلومات تبين ما اذا كانت الطائرة تخص الزعيم الليبي معمر القذافي.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه قوله: "أبلغت طائرة فالكون ليبية منطقة معلومات الطيران في أثينا بمرورها وأنها متجهة الى مصر، ظلت في منطقة معلومات الطيران اليونانية لحوالي 15 دقيقة. لا نعلم من كان بالطائرة ولا تخص من".

ومن جانبها ، ذكرت وسائل إعلام يونانية إن طائرة الزعيم الليبي معمر القذافي عبرت اليونان الى مصر.