الاحتلال يدرس زيادة ميزانية التسلح العسكري بسبب التطورات في المنطقة العربية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أفاد مصدر سياسي صهيوني، أن سلطات الاحتلال قد تلجأ إلى زيادة ميزانية جيشها في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وما يواجهه الكيان الصهيوني من "تحديات وتهديدات متزايدة بسبب عدم التوصّل إلى اتفاق سلام مستقبلي".

وبيّن المصدر، أن الحصة الأكبر من هذه الزيادة الملموسة والمتوقعة ستخصّص للتزود بمنظومات أسلحة عسكرية حديثة ومتقدمة، موضحًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار مشروع ميزانية الدولة العامّة التي قد يتم إقرارها بناء على التطورات الأخيرة في العالم العربي.

وشدّد على ضرورة قيام الاحتلال "بإعطاء الرد الملائم للتهديدات الصاروخية والتكنولوجية الجديدة بالإضافة إلى احتمال انتشار قوات أخرى في المنطقة".

فيما أكّد أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وجميع رؤساء أجهزة الأمن وقادة الجيش يتشاورون بشأن هذه المسألة.