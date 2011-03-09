مبارك متزوج من إمرأة ثانية!!

فلسطين اليوم-وكالات

تنتشر في جمهورية مصر العربية شائعات تقول إن الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" متزوج من امرأة ثانية وتدعى "إيمان الطوخي" وهي أم الآن لابن يبلغ من العمر 16 عاماً، أعجب بشخصيتها أثناء تمثيلها في مسلسل رأفت الهجان.

كما وتزعم تلك الشائعة أن سوزان مبارك كانت على علم بتلك العلاقة، وأنها تدخلت لإنهاء مشوار إيمان الطوخى الفني سواء في مجال التمثيل أو الغناء وأنها استخدمت نفوذها لمحاربة الطوخى وإجبارها على البقاء في المنزل دون عمل.

وتقول الشائعة أيضا إن الرئيس السابق أعجب بالطوخى وبأدائها التمثيلي ودورها المهم وشياكة ملابسها في الجزء الثاني من مسلسل رأفت الهجان والذي أدت فيه دور الفتاة اليهودية "أستر بولينسكى" وأتقنته بشكل لافت للنظر وكان ذلك في عام 1987 وعندما تم الإعداد للجزء الثالث من المسلسل لم يكن دور الطوخى موجودا بالمسلسل وبالتالي لم يكن هناك داع لاشتراكها به، وعندما علم الرئيس بذلك تدخل لدى القائمين على المسلسل فأقنعوا مؤلفه الكاتب الراحل صالح مرسي بكتابة دور لها بالجزء الثالث وبالفعل تم ذلك، ولكنه لم يخرج بالشكل الذي خرج به دورها في الجزء السابق.

وتستطرد الشائعة أنه عندما علمت سيدة مصر الأولى السابقة باهتمام زوجها الرئيس مبارك بالطوخى أصدرت أوامرها بعدم مشاركتها في أدوار تمثيلية بالتليفزيون المصري، مما دفع إيمان الطوخي إلى اعتزال التمثيل.

وقررت الطوخى الاتجاه للغناء، وقدمت العديد من الأغاني والتي كان أشهرها أغنية "النظرة الأولى" ويقال إنه عندما علمت سوزان مبارك بذلك تدخلت لمنع أغنيتها من أن تذاع على التلفزيون المصري بل قامت بإخفاء شريط الماستر للأغنية وإحراقه، لتظل بعدها الطوخى بعيدة عن الوسط الفني الغنائي والتمثيلي، بل لم يشاهدها أحد في المناسبات العامة التي يحرص نجوم الفن على الظهور فيها، كما لم تقم بإجراء أية حوارات صحفية أو تليفزيونية تؤكد أو تنفى تلك الشائعات التي دارت حول علاقتها بالرئيس السابق مبارك

وإيمان الطوخي من مواليد عام 1958 وهي ابنة الفنان محمد كمال الطوخي، تخرجت في كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون عام 1980.