الاحتلال يسعى لإعلان سلسلة جديدة من التضييقات على الأسرى

فلسطين اليوم _ جنين

أفادت منظمة "أنصار الأسرى" أن سلطات الاحتلال تسعى لإعلان سلسلة جديدة من التضييقات على الأسرى في السجون "الإسرائيلية" بهدف زيادة الضغوط على فصائل المقاومة الآسرة للجندي غلعاد شاليت للقبول بالموقف "الاسرائيلي".

وقالت أنصار الأسرى إن تصريحات شاؤول موفاز والنائبة "الإسرائيلية" ميري ريغيف يوم أمس دعيا إلى حرمان الأسرى من الامتيازات ما هي إلا مقدمة لإعلان الحرب على الأسرى والمعتقلين لتفاقم وزيادة معاناتهم المستمرة واستكمال مسلسل القمع في السجون "الإسرائيلية" الذي يبدأ بحرمان الأسرى من الزيارات، وكثافة المعتقلين في السجون، وعدم توفير الحياة الكريمة لهم داخل المعتقلات.

وأكدت أنصار الأسرى أن الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" يعيشون منذ فترة طويلة في ظروف غاية في الصعوبة، ويحرمون من كافة حقوق الأسرى التي تنص عليها المواثيق الدولية، وأن قيام سلطات الاحتلال بإجراءات جديدة تأتي في نطاق تشديد الخناق على الأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم وزيادة الممارسات القمعية والتنغيص على حياة الأسرى بشكل عام.

وطالبت أنصار الأسرى كافة مؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر متابعة الأمر داخل السجون والمعتقلات "الإسرائيلية" والعمل على فضح جرائم الاحتلال وكل الممارسات العدوانية "الإسرائيلية" على الأسرى في كل المحافل الدولية.