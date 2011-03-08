تربية وتعليم شرق غزة تعقد ورشة عمل حول تنمية مهارات التعلم الإبداعي

فلسطين اليوم-غزة

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ورشة عمل حول تنمية مهارات التعلم الإبداعي وذلك لأول مرة في قاعة اللغة الفرنسية بمدرسة الرملة الأساسية للبنات.

وحضر الورشة كل من د. جواد الشيخ خليل ، و أ. محمد أبو ندا، و أ. ياسين عبدو وجميعهم من مشرفي العلوم بالمديرية، بالإضافة إلى معلمي العلوم والبالغ عددهم "35" معلم ومعلمة موزعين على مدارس مديرية التربية والتعليم شرق غزة.

وثمن د. الشيخ خليل دور معلمي العلوم وأداءهم المميز وسعيهم الدءوب لتطوير مهاراتهم من خلال تبادل الخبرات بينهم واهتمامهم بحضور اللقاءات وورش العمل وكذلك تنمية أساليب و مهارات التعلم الإبداعي لديهم خدمة لأبنائهم الطلبة و رفع المستوى التحصيلي لديهم وصولاً إلى التميز.

وأضاف أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي المديرية للرقي بالأداء الفني والمهني للمعلمين داخل مدارسها لتطوير العملية التعليمية والتربوية وتنمية مهارة الإبداع لدى الطلبة.

وفي ختام الورشة فتح الباب لتبادل الآراء والنقاش حول أهمية تنمية مهارات التعلم الإبداعي وتحسين جودة التعليم.

وشكر المشاركون إدارة مدرسة الرملة الأساسية لاستضافتها ورشة العمل ولتوفير سبل النجاح لها.

هذا وقدم العمل للورشة وأشرف عليها د. جواد الشيخ خليل وهو من مشرفي العلوم في المديرية.