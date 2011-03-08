آليات الاحتلال تتوغل بشكل محدود شرق خان يونس وسط إطلاق نار‏

فلسطين اليوم-غزة

توغلت عدة آليات عسكرية صهيونية صباح اليوم الثلاثاء, بشكل محدود انطلاقاً من معبر صوفا في المناطق الشرقية بلدة الفخاري شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان "أن خمسة دبابات ترافقها جرافتين تقوم بعمليات تجريف وتسوية في أراضي المواطنين الزراعية وسط إطلاق نار من العيار الثقيل تجاه لمزارعين ومملكات المواطنين دون ن يبلغ عن وقوع إصابات .

وذكر مراسلنا أن آليات الاحتلال توغلت لمسافة تزيد عن 300 متر في أراضي المواطنين, مشيرا ًإلى أن الجرافات المتوغلة تقوم بعمل سواتر ترابية قرب بوابة شراب العسل شرق الفخاري وسط تحليق متقطع للطائرات المروحية التي تظهر بشكل مفاجئ ومن ثم تغيب إلى جانب طائرات الاستطلاع.

وتشهد المناطق الحدودية بشكل شبه يومي لتوغل الآليات الإسرائيلية وسرعان ما تعاود انسحابها إلى داخل الشريط الحدودي.