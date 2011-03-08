منتخب فلسطين النسوي يستهل مشواره بلقاء صعب مع ايران.. اليوم

فلسطين اليوم-وكالات

يخوض اليوم منتخبنا الوطني النسوي أول لقاءاته مع نظيره الإيراني في بطولة تصفيات اولمبياد لندن 2012 الساعة الواحدة والنصف على استاد الامير محمد بعد معسكر سبق البطولة باسبوع خاض المنتخب خلالها العديد من التدريبات الجماعية والفردية على ملعبي البولو والسلط، وخضع لسلسلة من التدريبات، بالإضافة الى تجربة خطط لعب مختلفة.

وخاض يوم امس المنتخب حصته التدريبية فور وصوله الزرقاء على استاد الامير محمد الذي ستقام عليه المباراة، وتم التركيز على الكرات الثابتة والنواحي التكتيكية، اما الحارسات فقد تم التركيز على الكرات الثابتة والكرات العرضية واللعب الجماعي.

وقال هاني أبو الليل، المدير الفني للمنتخب ان الانسجام لم يكن بالشكل المطلوب بين اللاعبات ولكن من خلال هذا المعسكر ظهر جلياً بين الخطوط ما ادى الى رضا الجهاز الفني عن مستوى اللاعبات.

وأشار أبو الليل الى ان المجموعة التي نشارك فيها تعتبر من اقوى المجموعات اذ ان المنتخب الأردني صاحب مستوى جيد جدا ولاعباته صاحبات خبرة كبيرة، أما المنتخب الايراني والبحريني فمستواهما لا يقل عن مستوى الأردن، ونحن كمنتخب فلسطين سنعمل على مجاراة هذه المنتخبات من أجل الحصول على احدى بطاقات التأهل باذن الله.

وأضاف: الساعات الماضية شهدت اللمسات الأخيرة على جاهزية المنتخب لتمثيل الكرة الفلسطينية. وأن من العوامل الايجابية الموجودة داخل الفريق هي الرغبة الكبيرة لدى اللاعبات في الظهور بمستوى لائق يفخر به كل مشجعي الكرة النسوية.

أما تشكيلة المنتخب فستكون على الارجح محصورة باللاعبات التالية اسماؤهن:

في حراسة المرمى : ندين الكليب، في الدفاع: جاكلين جزراوي، نور سرور، حمامة جربان، سراب الشاعر، غدير اللدعة، في الوسط: كارول صهجيان، نتالي شاهين، ندين عودة، مريان البندك، في الهجوم: ولاء حسين، كلودي سلامة.

وتقام التصفيات على استاد الامير محمد في الزرقاء، وتحظى بمشاركة أربعة منتخبات هي: ايران وفلسطين والبحرين والأردن وعلى اثرها يتأهل صاحب المركزين: الأول والثاني للدور الثاني.