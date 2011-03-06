استقالة رئيس الزمالك والصقر مطلوب في قطر

القاهرة/ تقدم الأحد 6-3-2011 رئيس نادي الزمالك المصري جلال إبراهيم باستقالته من منصبه إلى المجلس القومي للرياضة اعتراضاً منه على قيام العاملين بالنادي بمعاونة بعض المديرين بتوزيع منشورات على الأعضاء والجماهير يؤكدون فيها تفشي الفساد الإداري والمالي في النادي منذ تولى جلال إبراهيم مسؤولية إدارة المجلس الحالي.

وعلمت "العربية.نت" أن هناك محاولات يجريها بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك لإقناع إبراهيم بسحب استقالته خوفاً منهم على مصير ناديهم الذي عانى حالة عدم استقرار إداري خلال السنوات الأخيرة، حيث سيكون أول المتأثرين سلبياً هو فريق الكرة متصدر الدوري المصري حتى الآن.

وعلى الجانب الآخر قام العاملون بالمركز الأولمبي المصري بالمعادي ظهر الأحد باحتجاز رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر في مقر المركز ومنعه من الخروج وقاموا بتنظيم مظاهرة مناهضة له ولسياساته وجهوا من خلالها عدة مطالب لصقر أولها مساواتهم في الرواتب والحوافز والبدلات الشهرية مع العاملين في المجلس القومي للرياضة الذي يترأسه صقر، كما رفضوا قراره بإقالة رئيس المركز الاولمبي عاطف عليم وتعيين بدل منه مدير النشاط الرياضي السابق بالنادي الأهلي سمير عبدربه.

وهتف المئات من العاملين بالمركز الأولمبي منادين بإلغاء المجلس القومي للرياضة وإعادة وزارة الشباب والرياضة وقام العاملون بالتجمع حول الغرفة التي يتواجد فيها صقر الذي ذهب إلى المركز من أجل مباشرة سير العمل فيه، وهو ما اضطر للهروب إلى غرفة داخلية خوفاً من ملاحقة العاملين له وظل محتجزاً داخل المركز الاولمبي

ومن ناحية أخرى قام مئات العاملين باللجنة الأولمبية المصرية بغلق مقر اللجنة وكافة مكاتبها والإعلان عن اعتصام مفتوح أمام اللجنة منادين بالعدالة الاجتماعية.

الريان والسد يعرضان 800 ألف يورو لضم أحمد حسن

أشارت صحيفة الشرق القطرية اليوم الأحد إلى أن ناديي السد والريان القطريين يتنافسان من أجل ضم نجم الكرة المصرية أحمد حسن لاعب النادي الأهلي وقائد منتخب مصر في الفترة المقبلة في ظل الصعوبات المالية الكبيرة التي يمر بها ناديه.

وأوضحت الجريدة القطرية أن أحمد حسن تلقى بالفعل عرضا من الناديين خلال تواجده في الدوحة قبل فترة للعلاج في مستشفى اسبيار وحصل تقارب في وجهات النظر وقد تلقى بالفعل عرضا ماديا قيمته 800 ألف يورو من أجل إبرام التعاقد معه ولكنه أجل الحسم في العرضين إلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر فيما يتعلق بمصيره مع النادي الأهلي.