غزة : مطلوب ممرضين للتطوع في ليبيا

فلسطين اليوم _ غزة

أعلنت نقابة التمريض الفلسطينية عن فتح باب التطوع للممرضين والممرضات في قطاع غزة لإيفادهم إلى الجماهير الليبية الشقيقة , وذلك تلبية لاستغاثة اتحاد الأطباء العرب لتغطية العجز الهائل في أعداد الممرضين والممرضات في المستشفيات الليبية .

وذكرت النقابة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أن العشرات من أبناء مهنة التمريض, قاموا بتسجيل أسمائهم في كشوفات المتطوعين, إيمانا منهم بعالمية وإنسانية هذه المهنة الغراء والتي لا تقزمها حدود الزمان والمكان.

ودعت النقابة كافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات العالمية, للعمل الجاد والمثمر من أجل تأمين وصول هذه القوافل الإنسانية إلى وجهتها قبل فوات الاوان....

كما وأهابت بشباب الثورة المصرية لتسهيل إجراءات النقل والسفر لهؤلاء المتطوعين الذين خرجوا لا يلوون على شيء إلا تقديم الخدمة الصحية لمن هو في أمس الحاجة إليها.