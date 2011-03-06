أزمة جديدة..الاحتلال لم يدخل أي شاحنة لغزة اليوم في ظل الاعتصامات

فلسطين اليوم-غزة

ذكرت مصادر مطلعة أن أصحاب شركات النقل الخاص التي تنقل في المعابر نظموا اليوم خيمة اعتصام أمام معبر كرم ابو سالم (الجانب الفلسطيني ) وذلك احتجاجاً و ردا على إغلاق قوات الاحتلال "الإسرائيلي" معبر كارنى .

وأكدت نفس المصادر أن أصحاب شركات النقل نظموا إضرابا عن العمل اليوم في معبر كرم ابو سالم ولم تدخل أي شاحنة إلى الجانب الصهيوني منذ صباح اليوم الأحد 6-3-2011

وهذا من شانه عدم دخول أي بضائع من الطرف الصهيوني مما يفاقم من معاناة المواطنين في قطاع غزة من خلال النقص الحاد في المواد الغذائية والسولار والغاز والكثير من متطلبات الحياة .

وقال بعض المعتصمين ان إغلاق معبر كارنى يعتبر تطويقا لحرية التجار وشركات النقل حيث أن معبر ابو سالم ليس لديه قدرة استيعابية لنقل الأعلاف والحصمة وان تحويل عمل كارنى الى ابو سالم سيزيد من تكاليف عملية النقل وبعد المسافة وهذا سيؤثر سلبا على المواطن الفلسطينى

وطالب المعتصمون الجهات المختصة بالعمل الجاد من اجل الضغط على "إسرائيل" لثنيها عن إغلاق معبر كارنى وتحويله الى كرم ابو سالم .