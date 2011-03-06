الجزائر تنشر أكثر من خمسة آلاف جندي على حدودها مع ليبيا

فلسطين اليوم _ وكالات

قررت الجزائر نشر 5 كتائب مدعومة ومجموعتي درك وطني قوامها أكثر من 5 آلاف جندي على حدودها مع ليبيا، لمنع تسلل مطلوبين إلى أراضيها، بالإضافة إلى وحدة طبية عسكرية.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد نقلا عن مصدر أمني قوله، إن هيئة أركان الجيش الجزائري أدخلت مخططا أمنيا جديدا لتشديد الرقابة على الحدود المشتركة مع ليبيا، يتضمن مراقبة جوية للصحراء الواقعة في غرب مدن ساردلاس، وغات في أقصى الجنوب الغربي لليبيا، لمنع تهريب أسلحة من ثكنات ومعسكرات الجيش الليبي إلى الجزائر، وتسلل عناصر إرهابية.

وأضاف المصدر، أن المخطط يتضمن التعامل مع وحدات وجموع عسكرية ليبية قد تفر نحو الجزائر بأسلحتها إلى جانب إمكانية حدوث هجرة جماعية.

وحذرت تقارير أمنية من تهريب كميات من الأسلحة والذخائر التي تم توزيعها في ليبيا في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى الأسلحة المسروقة من معسكرات وثكنات القوات المسلحة.

وكان الجيش الجزائري نقل قوات إضافية إلى المنطقة الشهر الماضي على خلفية خطف رهينة إيطالية بصحراء مدينة جانت.