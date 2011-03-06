مديرية التربية شرق غزة تعقد لقاءً موسعاً حول مشروع الجودة الشاملة في المدارس

فلسطين اليوم-غزة

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة لقاءً موسعاً لمدراء المدارس ورؤساء وكذلك المشرفين التربويين للاطلاع على مشروع الجودة الشاملة في المدارس.

وحضر اللقاء كل من أ. حسن قاسم , أ. حاتم شحادة , جمال السحباني المشرف التربوي بمديرية غرب غزة , أ. أشرف حرز الله النائب الإداري لمدير التربية والتعليم شرق غزة , أ. نصر سهمود النائب الفني لمدير التربية والتعليم شرق غزة بالإضافة إلى رؤساء الأقسام والمشرفين بالمديرية ومدراء المدارس.

ورحب أ. أشرف حرز الله بالحضور كل باسمه ولقبه مؤكداً على أهمية تطبيق مشروع الشاملة في المدارس الذي بموجبه يتم الوقوف عن كثب على جميع الجوانب الإدارية والفنية في المدرسة لمعالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات وتطوير الأداء وصولاً إلى التميّز.

من جانبه تحدث أ. نصر سهمود حول أهمية التنظيم الإداري للمعلمين وتطوير الأداء المهني والفني لدي الإدارات المدرسية مشيداً بأداء مديري المدارس ورغبتهم الجادة في تطوير العملية التعليمة والتربوية بشكل كامل وذلك خدمة لأبنائهم الطلبة حتى تعطي المدرسة الدور الريادي المطلوب منها بشكل متكامل كمؤسسة لبناء الأجيال قيادات المستقبل.

وبدوره أكد أ. حسن قاسم بأن أداة القياس ومعايير الجودة الشاملة للأداء المدرسي تشمل عدة مجالات منها الخطة المدرسية والنمو المهني للمعلمين والنمو المعرفي للطلاب وكذلك إدارة الموارد المالية والمرافق التعليمية وعلاقات المدرسة بالمؤسسات الأخرى.

وفي ختام اللقاء فتح باب النقاش للحضور لتبادل الآراء ومناقشة المفاهيم التي تتعلق بمعايير الجودة الشاملة.