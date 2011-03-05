ضبط أكثر من نصف كيلو حشيش في رام الله

فلسطين اليوم-رام الله

ضبطت الشرطة اليوم 6 فروش تزن 620 غرام من مادة الحشيش في شقة سكنية في منطقة المصيون في رام الله.

واوضح بيان صادر عن ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة نقلا عن مدير شرطة محافظة رام الله والبيرة المقدم عبد اللطيف القدومي انه وبناء عن معلومات لدى فرع مكافحة المخدرات حول قيام مشتبه به باحضار كميات من مادة الحشيش الى رام الله، عملت الشرطة رصد ومتابعة المشتبه به.

واكد القدومي ان قوة من فرع مكافحة المخدرات و قوة من الشرطة الخاصة والدوريات دخلت الى المنزل بوجود رئيس النيابة وقامت بتفتيشه بعد استصدار امر تفتيش من النيابة العامة.

واوضح القدومي انه واثناء التفتيش تم ضبط ستة فروش من مادة الحشيش بلغ ونها 620 غراما اضافة الى ذخائر نارية ونقود من فئات مختلفة وادوات تعاطي المخدرات وعدد كبير من الشرائح واجهزة الهاتف النقال، مشيرا ان التحريات ما زالت مستمرة للقبض على كل من له علاقة بادخال هذه السموم والاتجار بها.