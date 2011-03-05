أبو الغيط: علاقة مصر بأمريكا لم تكن يوماً مستقرة

فلسطين اليوم – وكالات

قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مقابلة مع صحيفة تونسية نشرتها، السبت 5-3-2011، إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة "لم تكن مستقرة يوما".

وأكد أبو الغيط لصحيفة "لوكوتديان" اليومية الخاصة الناطقة بالفرنسية، "بصراحة العلاقات (الثنائية) لم تكن مستقرة يوما"، مضيفاً: "في الفترة المقبلة ستكون مصر دولة ديمقراطية برئيس منتخب، أعتقد أن العلاقة ستكون علاقة الند للند بين البلدين".

وحول مرور بارجتين إيرانيتين قناة السويس للمرة الأولى من 1979، قال وزير الخارجية المصري "بإمكاني أن أؤكد لكم أنه بالنسبة إلينا مصر ليست منحازة لأي طرف".

وأعرب أبو الغيط عن "شكه" في أن تتمكن القوى الدينية من السيطرة على الحكم في مصر، موضحاً أن "وزن هذه التيارات في المجتمع المصري لا يتيح لها السيطرة السياسية".

وعن رأيه في الوضع في بلاده بعد رحيل الرئيس حسني مبارك من السلطة في 11 شباط/ فبراير اعتبر الوزير أن "الثورة لم تنه مهامها".

وأضاف أبو الغيط: "حتى الآن لم نفعل سوى تنتيف النظام السابق (..) لا يزال هناك الكثير من العمل للعبور بشكل ملموس إلى مجتمع مدني ديمقراطي".