خلاف صامت بين عباس و أبو ماهر غنيم يمرض الأخير

المستقبل العربي: أبو ماهر غنيم قد يكون مصاب "بالزهايمر "

فلسطين اليوم-وكالات

تفيد مصادر مقربه من محمد غنيم أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" انه يمر بحالة من الاكتئاب والاضطراب النفسي، مصحوبه بنوبات هلوسة ليلية متقطعة استوجبت عرضه على طبيب نفساني كبير من أطباء مستشفى تلهشومير "بتل أبيب"الصهيوني.

وأفادت المصادر لموقع "المستقبل العربي" أن السبب المباشر لهذه الانتكاسة في صحة غنيم النفسية هو خلاف صامت مع عباس على خلفية صلته بالعقيد محمد دحلان ودفاعه عنه واتهامه له بتمييع عمل لجنة التحقيق معه.

غنيم أعرب لعدد من زواره عن خشيته من ان يفقد ابناه موقعهما القيادي في السلطة، حيث يشغل احدهما وزير الجدار في حكومة سلام فياض، فيما يشغل الآخر وكيل وزارة.

وتقول المصادر إن عباس يتندر على غنيم، ويضحك الناس عليه ويسخر منه جهارا في مجالسه الخاصة والعامة وبوسائل شتى.

ورغم حرص غنيم على إبقاء شعرة معاوية مع رئيس السلطة، ورغم حرصه على مرافقته إلى مسجد المقاطعة لأداء صلاة الجمعة معا، إلا أن عباس يحرص على ان يشيح بوجهه عنه على الملأ.

غنيم، وفقا لذات المصادر، ظهرت عليه مؤخرا أعراض خرف مبكر، وأخرى شبيه بأعراض مرض الزهايمر.